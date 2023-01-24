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Сегодня, 02:34

Полузащитник «Ромы» Дзаньоло согласовал контракт с «Миланом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло согласовал контракт с «Миланом», сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, «россонери» предложили 23-летнему итальянцу соглашение до конца июня 2027 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро без учета бонусов.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в «Милане», в данный момент клуб ведет переговоры с «Ромой» по поводу суммы трансфера. Римляне хотят получить за игрока как минимум 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Рому».

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1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
4
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
5
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
6
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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21.01 17:00
Верона – Лечче
 2 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 0 : 2
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 0 : 1
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 0 : 1
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 1
22.01 20:00
Специя – Рома
 0 : 2
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 3 : 3
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 1 : 1
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 0 : 1
24.01 22:45
Лацио – Милан
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Мбала Нзола

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 9 1 3
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