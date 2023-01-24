Полузащитник «Ромы» Дзаньоло согласовал контракт с «Миланом»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло согласовал контракт с «Миланом», сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, «россонери» предложили 23-летнему итальянцу соглашение до конца июня 2027 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро без учета бонусов.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в «Милане», в данный момент клуб ведет переговоры с «Ромой» по поводу суммы трансфера. Римляне хотят получить за игрока как минимум 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 17 матчах за «Рому».