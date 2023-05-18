Полузащитник «Реала Сосьедад» Кубо может продолжить карьеру в «Наполи»

«Наполи» интересуется полузащитником «Реала Сосьедад» Такефусой Кубо, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, итальянский клуб следит за 21-летним японцем и рассматривает возможность покупки игрока в летнее трансферное окно. Также на игрока претендуют клубы из чемпионатов Испании и Англии.

В сезоне-2022/23 Кубо забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 40 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 15 миллионов евро.