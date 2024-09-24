Барелла пропустит три матча «Интера» из-за растяжения мышц бедра

Полузащитник «Интера» Николо Барелла пропустит три матча из-за растяжения мышц бедра, сообщает Sky Sport.

Хавбек получил повреждение в матче с «Миланом» (1:2) в чемпионате Италии.

Итальянец не поможет клубу в играх с «Удинезе», «Црвеной Звездой» и «Торино». Хавбек восстановится после перерыва на матчи сборных в октябре.