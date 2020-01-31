Полузащитник «Ниццы» Тамез перешел в «Аталанту». Летом его хотел купить «Спартак»
Полузащитник «Ниццы» Адриен Тамез стал игроком «Аталанты». Итальянский клуб взял 25-летнего француза в аренду до конца сезона, сообщает официальный сайт команды из Бергамо.
Adrien #Tameze ? un giocatore dell'Atalanta! ??? Bienvenue Adrien! ??@AdrienTameze is an #Atalanta player! ?? #WelcomeAdrien! ??#GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/hu7Eev1FDe— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 31, 2020
Летом Тамеза активно пытался купить «Спартак». Красно-белые договорились о трансфере с французским клубом, и им оставалось получить только согласие игрока. Сумма трансфера должна была составить 10 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов. Однако сам Тамез в последний момент отказался переезжать в Россию.
В текущем сезоне хавбек 8 матчей в чемпионате Франции и забил один гол.