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Сегодня, 17:25

Кварацхелия о «Наполи»: «Мне было сложно поверить, что я буду играть за команду серии А»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о своей игре за «Наполи».

Грузинский футболист перешел в итальянскую команду из «Динамо» Батуми летом 2022 года.

«Мне было сложно в это поверить. Не только в то, что я буду играть в Лиге чемпионов. Даже в то, что я буду играть за такую команду — за команду черии А. Все казалось как во сне.

Но когда я все проанализировал и осознал, что буду играть на другом уровне, то понял, что мне нужно по-другому готовиться к матчам. Среди прочего нужно было привыкнуть к другой работе в зале. Думаю, что я неплохо справился и адаптировался ко всему достаточно быстро», — приводит слова Хвичи сайт УЕФА.

Также 22-летний полузащитник рассказал, чем серия А отличается от других чемпионатов.

«Серия А отличается от других чемпионатов, в которых я играл. В первую очередь, скоростью. Футболисты здесь очень техничные. Они превосходно играют как в защите, так и в атаке. Пожалуй, главное отличие заключается именно в скорости — в скорости самой игры», — сказал Кварацхелия.

21 февраля «Наполи» сыграет против «Айнтрахта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра во Франкфурте на арене «Дойче Банк Парк» начнется в 23.00 по московскому времени.

Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Рома 23 13 5 5 30-19 44
4
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
5
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
6
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 23 8 7 8 24-25 31
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 23 4 5 14 20-34 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 23 0 9 14 17-42 9
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25.02 20:00
Эмполи – Наполи
 - : -
25.02 22:45
Лечче – Сассуоло
 - : -
26.02 14:30
Болонья – Интер
 - : -
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Салернитана – Монца
 - : -
26.02 20:00
Удинезе – Специя
 - : -
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Милан – Аталанта
 - : -
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 - : -
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П
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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