Кварацхелия — лидер гонки ассистентов чемпионата Италии, он также в топ-5 по голам в лиге

«Наполи» на выезде разгромил «Специю» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 3:0.

В составе неаполитанцев дублем отметился Виктор Осимхен, еще один гол забил Хвича Кварацхелия, на счету которого также результативная передача.

Грузинский хавбек возглавил гонку ассистентов серии А с 9 голевыми передачами. Следом идет полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич — 8 передач.

В гонке бомбардиров Кварацхелия входит в топ-5, забив свой 8-й гол в сезоне.