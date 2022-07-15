Кварацхелия рассказал, сколько времени ему понадобится на адаптацию в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, сколько ему понадобится времени на адаптацию к итальянскому футболу.

«Мне нужно 3-4 месяца, чтобы выучить язык и техническую сторону итальянского футбола. Я хочу углубиться в детали и изучить его механизм. Я готов и хочу выложиться по максимуму», — цитирует Кварацхелию пресс-служа клуба.

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.