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Кварацхелия рассказал, сколько времени ему понадобится на адаптацию в «Наполи»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, сколько ему понадобится времени на адаптацию к итальянскому футболу.

«Мне нужно 3-4 месяца, чтобы выучить язык и техническую сторону итальянского футбола. Я хочу углубиться в детали и изучить его механизм. Я готов и хочу выложиться по максимуму», — цитирует Кварацхелию пресс-служа клуба.

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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