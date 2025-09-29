Футбол
29 сентября, 13:14

Рабьо — о Модриче: «Я не понимаю, как он может так бегать в течение 90 минут в свои 40 лет»

Павел Лопатко

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо поделился впечатлениями от игры партнера по команде хавбека Луки Модрича.

«Играть с Лукой легко, потому что он знает, как контролировать темп, хотя, честно говоря, я не понимаю, как он может так бегать в течение 90 минут в свои 40 лет. Он любит играть в футбол и получает удовольствие от игры на поле, он любит защищаться, атаковать, делать все. У этой команды очень высокий уровень игры, и нам всем тоже нравится защищаться, так как в составе 10 человек это было непросто, но мы показали, на что способны», — цитирует 30-летнего француза DAZN.

40-летний хорват Модрич в сезоне-2025/26 в 6 матчах забил гол и сделал результативную передачу. В игре 5-го тура серии А с «Наполи» (2:1) он вышел в стартовом составе и сыграл без замены.

Адриен Рабьо
Лука Модрич
ФК Милан
