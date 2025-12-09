Пулишич после матча с «Торино»: «Два дня назад я лежал в постели мертвый»

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал победу над «Торино» (3:2) в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Два дня назад я лежал в постели мертвый (с высокой температурой. — Прим. «СЭ»), но сегодня чувствую себя гораздо лучше, и я очень счастлив, что приехал сюда и смог помочь команде. Вчера я не знал, смогу ли играть, но сегодня утром почувствовал себя намного лучше.

Честно говоря, я больше рад победе, чем голам. Мне действительно нужно набирать игровую форму. Мы должны воспринимать все по одной игре, а затем посмотрим, где окажемся в конце сезона», — цитирует 27-летнего американца Sky Sport.

Пулишич в игре с «Торино» забил 2 гола, в том числе победный. В сезоне-2025/26 в 12 матчах у него 9 голов и 2 результативные передачи.