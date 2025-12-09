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Пулишич после матча с «Торино»: «Два дня назад я лежал в постели мертвый»

Павел Лопатко

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал победу над «Торино» (3:2) в гостевом матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Два дня назад я лежал в постели мертвый (с высокой температурой. — Прим. «СЭ»), но сегодня чувствую себя гораздо лучше, и я очень счастлив, что приехал сюда и смог помочь команде. Вчера я не знал, смогу ли играть, но сегодня утром почувствовал себя намного лучше.

Честно говоря, я больше рад победе, чем голам. Мне действительно нужно набирать игровую форму. Мы должны воспринимать все по одной игре, а затем посмотрим, где окажемся в конце сезона», — цитирует 27-летнего американца Sky Sport.

Пулишич в игре с «Торино» забил 2 гола, в том числе победный. В сезоне-2025/26 в 12 матчах у него 9 голов и 2 результативные передачи.

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Кристиан Пулишич
ФК Милан
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Рома 5 4 1 0 14-3 13
2
 Интер 5 4 1 0 15-8 13
3
 Лацио 5 4 1 0 8-3 13
4
 Кальяри 5 4 0 1 5-2 12
5
 Милан 5 3 2 0 10-4 11
6
 Фрозиноне 5 3 1 1 9-4 10
7
 Ювентус 5 3 1 1 8-4 10
8
 Комо 5 3 1 1 9-6 10
9
 Наполи 5 2 1 2 7-6 7
10
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
11
 Аталанта 5 2 0 3 5-7 6
12
 Лечче 5 2 0 3 5-10 6
13
 Удинезе 5 1 1 3 8-11 4
14
 Торино 5 1 1 3 5-8 4
15
 Парма 5 1 1 3 4-7 4
16
 Монца 5 1 1 3 8-12 4
17
 Фиорентина 5 1 1 3 6-12 4
18
 Болонья 5 0 2 3 3-6 2
19
 Дженоа 5 0 1 4 3-10 1
20
 Венеция 5 0 0 5 4-13 0
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38 тур
10.10 16:00 Дженоа – Фиорентина - : -
10.10 19:00 Интер – Парма - : -
10.10 21:45 Наполи – Фрозиноне - : -
11.10 13:30 Комо – Рома - : -
11.10 16:00 Лацио – Монца - : -
11.10 16:00 Лечче – Болонья - : -
11.10 19:00 Сассуоло – Милан - : -
11.10 21:45 Кальяри – Ювентус - : -
12.10 19:30 Аталанта – Венеция - : -
12.10 21:45 Торино – Удинезе - : -
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ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 4
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 4
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
Романо Шмид
Романо Шмид

Фрозиноне

 3
И К Ж
Хоан Васкес
Хоан Васкес

Дженоа

 4 0 0
Габриэле Бракалья
Габриэле Бракалья

Фрозиноне

 5 0 3
Йоэль Шингтьенн
Йоэль Шингтьенн

Венеция

 5 0 3
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