Полузащитник «Милана» Муса близок к переходу в «Наполи»

Переход полузащитника «Милана» Юнуса Мусы в «Наполи» почти завершен, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, общая сумма сделки составит 25 миллионов евро. Стороны уже согласовали все условия.

22-летний Муса в сезоне-2024/25 сыграл за «Милан» 40 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.