10 июня, 21:31

Полузащитник «Милана» Муса близок к переходу в «Наполи»

Переход полузащитника «Милана» Юнуса Мусы в «Наполи» почти завершен, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, общая сумма сделки составит 25 миллионов евро. Стороны уже согласовали все условия.

22-летний Муса в сезоне-2024/25 сыграл за «Милан» 40 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Джанлука Ди Марцио
ФК Милан
ФК Наполи
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Тудор останется главным тренером «Ювентуса»

Гаттузо может возглавить сборную Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 11 0 4 34-14 33
2
 Милан 15 9 5 1 24-13 32
3
 Наполи 15 10 1 4 22-13 31
4
 Рома 16 10 0 6 17-10 30
5
 Ювентус 16 8 5 3 21-15 29
6
 Болонья 15 7 4 4 23-13 25
7
 Комо 15 6 6 3 19-12 24
8
 Лацио 16 6 5 5 17-11 23
9
 Аталанта 16 5 7 4 20-18 22
10
 Кремонезе 16 5 6 5 18-18 21
11
 Сассуоло 16 6 3 7 21-20 21
12
 Удинезе 16 6 3 7 17-27 21
13
 Торино 16 5 5 6 16-26 20
14
 Лечче 15 4 4 7 11-19 16
15
 Кальяри 16 3 6 7 17-23 15
16
 Дженоа 16 3 5 8 16-24 14
17
 Парма 15 3 5 7 10-18 14
18
 Верона 15 2 6 7 13-22 12
19
 Пиза 16 1 8 7 12-22 11
20
 Фиорентина 16 1 6 9 17-27 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.12 20:00 Лацио – Кремонезе 0 : 0
20.12 22:45 Ювентус – Рома 2 : 1
21.12 14:30 Кальяри – Пиза 2 : 2
21.12 17:00 Сассуоло – Торино 0 : 1
21.12 20:00 Фиорентина – Удинезе 5 : 1
21.12 22:45 Дженоа – Аталанта 0 : 1
14.01 20:30 Наполи – Парма - : -
14.01 22:45 Интер – Лечче - : -
15.01 20:30 Верона – Болонья - : -
15.01 22:45 Комо – Милан - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 8
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 7
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 6
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 5
Николас Пас
Николас Пас

Комо

 5
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 13 1 4
Маттиа Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи

Лацио

 14 1 3
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 5 1 2
Вся статистика

