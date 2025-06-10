Полузащитник «Милана» Муса близок к переходу в «Наполи»
Переход полузащитника «Милана» Юнуса Мусы в «Наполи» почти завершен, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, общая сумма сделки составит 25 миллионов евро. Стороны уже согласовали все условия.
22-летний Муса в сезоне-2024/25 сыграл за «Милан» 40 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: Джанлука Ди Марцио
Новости