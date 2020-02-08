Полузащитник «Милана» Крунич выбыл на месяц из-за перелома ноги

Полузащитник «Милана» Раде Крунич пропустит как минимум месяц из-за стрессового перелома правой ноги, сообщает пресс-служба клуба.

Рентген, сделанный футболисту, показал стрессовый перелом третьей плюсневой кости на правой ноге. Также отмечается, что игрок будет проходить традиционное лечение без хирургического вмешательства. Через месяц Круничу предстоит пройти еще одну рентгенодиагностику для оценки состояния здоровья.

В сезоне 2019-20 26-летний босниец отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 18 матчах во всех турнирах.