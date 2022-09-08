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Полузащитник «Милана» Крунич продлил контракт с клубом

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Милан» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Раде Круничем.

Срок нового соглашения с 28-летним боснийцем рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В составе красно-черных полузащитник стал чемпионом Италии сезона-2021/22.

В сезоне-2022/23 Крунич провел один матч в составе «Милана» и не отличился результативными действиями.

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 Рома 5 3 1 1 6-5 10
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 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
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