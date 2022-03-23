Полузащитник «Милана» Франк Кессье не получит подписной бонус в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

По информации источника, это одна из причин, почему каталонский клуб смог предложить 25-летнему иуварийцу подписной бонус.

Ранее сообщалось, что полузащитник подпишет контракт с «Барселоной» на четыре года с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.