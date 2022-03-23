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Кессье не получит подписной бонус в «Барселоне»

Полузащитник «Милана» Кессье не получит подписной бонус в «Барселоне»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье не получит подписной бонус в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

По информации источника, это одна из причин, почему каталонский клуб смог предложить 25-летнему иуварийцу подписной бонус.

Ранее сообщалось, что полузащитник подпишет контракт с «Барселоной» на четыре года с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Кессье забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его контракт с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/asi-es-el-contrato-de-kessie-con-barca-13378544
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 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
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 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
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 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
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 Торино 29 9 8 12 34-30 35
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 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
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 Специя 30 8 5 17 31-54 29
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18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
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 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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6.01 14:30
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 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
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6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
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 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
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6.01 22:45
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Ювентус

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Джованни Симеоне

Верона

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Сассуоло

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Интер

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Лацио

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И К Ж
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 23 1 8
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Специя

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