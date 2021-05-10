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Полузащитник «Милана» Беннасер рассказал об эмоциональной речи Ибрагимовича перед матчем с «Ювентусом»

09:03
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Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер поделился мнением о матче 35-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (3:0).

«Это лучший мой матч с «Миланом». Мы счастливы, но сейчас не время расслабляться, так как игры у нас каждые три дня, и нужно продолжать дальше. Мы должны много работать и хорошо выкладываться. «Милан» на правильном пути, но еще не достиг своей цели.

В раздевалке эмоциональную речь произнесли Ибрагимович и Кьер. Они – опытные игроки, поэтому мы слушаем и делаем все то, что они говорят. Когда в команде есть такой игрок как Ибрагимович, который произносит речь, вы понимаете, что должны выложиться на все 200 процентов», — приводит слова Беннасера Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Милан», набрав 72 очка, поднялся на третье место. У «Ювентуса» 69 очков и 5-я позиция.

В следующем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Сассуоло», а «Милан» отправится в гости к «Торино».

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170406/bennacer-when-ibrahimovic-says

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