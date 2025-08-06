Футбол
6 августа, 14:54

Модрич: «Милан» — одна из лучших команд мира, поэтому посредственный сезон недопустим»

Алина Савинова

Хорватский полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал о целях на сезон-2025/26.

39-летний футболист присоединился к итальянской команде в середине июля, подписав контракт до 2026 года. Ранее он выступал за «Реал».

«У меня хорошее предчувствие по поводу предстоящего сезона. В прошлом году «Милан» продемонстрировал выдающуюся игру на «Бернабеу», и нам нужно найти способ вернуться на этот уровень и поддерживать его как можно дольше. «Милан» — одна из лучших команд мира. Этот клуб семь раз выигрывал Лигу чемпионов, и посредственный сезон недопустим. Мы должны упорно трудиться, чтобы вывести «Милан» на максимально возможный уровень. Цель-минимум — попасть в Лигу чемпионов, но мы также должны стремиться завоевывать трофеи», — приводит пресс-служба «Милана» слова Модрича.

Полузащитник также отметил, что хочет внести свой вклад в успехи команды. Он пообещал проявлять страсть к игре, трудолюбие и стойкость духа.

В сезоне-2024/25 «Милан» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 63 очками.

