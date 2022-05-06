Полузащитник «Лестера» Прат может провести еще один сезон в аренде в «Торино»
Полузащитник «Лестера» Деннис Прат может провести еще один сезон в аренде в «Торино», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клубы уже обсуждают продление сделки по 27-летнему бельгийцу.
«Торино» арендовал Прата у «Лестера» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 21 матче за туринскую команду.
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|
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|4
|61-30
|77
|
2
|Интер
|35
|22
|9
|4
|74-29
|75
|
3
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|
4
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|
5
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|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|
6
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|35
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|
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|17
|5
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|54-47
|56
|
8
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|35
|15
|11
|9
|62-44
|56
|
9
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|35
|14
|10
|11
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|52
|
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|Торино
|35
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|11
|12
|45-37
|47
|
11
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|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|
12
|Удинезе
|35
|10
|13
|12
|54-54
|43
|
13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|
14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|
15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|
16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|
17
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|
18
|Салернитана
|35
|7
|8
|20
|31-72
|28
|
19
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
|25
|
20
|Венеция
|35
|5
|7
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|22
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38 тур
|6.05
|19:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|6.05
|22:00
|
Дженоа – Ювентус
|- : -
|7.05
|16:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|7.05
|19:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|7.05
|21:45
|
Лацио – Сампдория
|- : -
|8.05
|13:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|8.05
|16:00
|
Венеция – Болонья
|- : -
|8.05
|19:00
|
Салернитана – Кальяри
|- : -
|8.05
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|9.05
|21:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Лоренцо Инсинье
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|26
|2
|5
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Николо Дзаньоло
Рома
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|1
|10
|
|
Итан Ампаду
Венеция
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|1
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