Полузащитник «Лестера» Прат может провести еще один сезон в аренде в «Торино»

Полузащитник «Лестера» Деннис Прат может провести еще один сезон в аренде в «Торино», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клубы уже обсуждают продление сделки по 27-летнему бельгийцу.

«Торино» арендовал Прата у «Лестера» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 21 матче за туринскую команду.