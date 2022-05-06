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Сегодня, 12:59

Полузащитник «Лестера» Прат может провести еще один сезон в аренде в «Торино»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Лестера» Деннис Прат может провести еще один сезон в аренде в «Торино», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клубы уже обсуждают продление сделки по 27-летнему бельгийцу.

«Торино» арендовал Прата у «Лестера» в августе 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 21 матче за туринскую команду.

Футбол
ФК Лестер
ФК Торино
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 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
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 Салернитана 35 7 8 20 31-72 28
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 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
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 Венеция 35 5 7 23 29-65 22
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 - : -
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Специя – Аталанта
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Венеция – Болонья
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

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Болонья

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Николо Дзаньоло

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Рома

 26 1 10
Итан Ампаду

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