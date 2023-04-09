Дзакканьи стал первым итальянцем в этом сезоне с 10 голами в серии А

Полузащитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи отметился голом в матче с «Ювентусом» (2:1) в 29-м туре чемпионата Италии.

Этот гол стал для 27-летнего хавбека 10-м в серии А. Он первый итальянец с таким показателем в этом сезоне лиги.

Всего на счету Дзакканьи 10 голов и 9 передач в 36 матчах за римлян во всех турнирах.