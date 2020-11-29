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Полузащитник «Кальяри» Перейро заразился COVID-19

15:15
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Тестирование выявило у полузащитника «Кальяри» Гастона Перейро заражение коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба. Указано, что игрок отправился на самоизоляцию. Тесты остальных футболистов были отрицательными.

Таким образом, игрок точно пропустит ближайшие матчи серии А против «Специи» и «Вероны». 25-летиний уругваец в текущем сезоне пока не разу не сыграл, пропустив старт чемпионата из-за травмы.

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