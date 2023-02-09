Полузащитник Иван Радованович покинул «Салернитану»

«Салернитана» на официальном сайте сообщила о расторжении контракта с полузащитником Иваном Радовановичем по обоюдному согласию сторон.

Хавбек выступал за «Салернитану» с конца января 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего серба в 600 тысяч евро.

В сезоне-2022/23 Радованович провел 10 матчей в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями.

«Салернитана» занимает 16-е место в турнирной таблице серии А, набрав 21 очко в 21 матче.