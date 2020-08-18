Полузащитник «Интера» продолжит карьеру в Германии
Полузащитник «Интера» Валентино Лазаро продолжит карьеру в Германии, сообщает журналист Николо Шира.
По информации источника, 24-летнего австрийца арендует менхенгладбахская «Боруссия». Сообщается, что сделка уже согласована и о ней будет вскоре объявлено официально. Соглашение включает в себя опцию выкупа игрока за 20 миллионов евро.
Вторую половину сезона-2019/20 Лазаро провел в «Ньюкасле» на правах аренды. На счету игрока 2 гола в 15 матчах за «сорок». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость австрийца в 15 миллионов евро.
Done deal! Valentino #Lazaro to #BorussiaM?nchengladbach from #Inter on loan with option to buy (€ 20M). The winger has agreed personal terms and is signing the contract. Official announce is coming... #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) August 18, 2020