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16 марта, 17:09

Полузащитник «Интера» Мхитарян получил травму бедра

Алина Савинова
Генрих Мхитарян.
Фото Global Look Press

У полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна выявлено растяжение подколенного сухожилия бедра, сообщает пресс-служба клуба.

В субботу 37-летний армянский футболист в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (1:1) сыграл во втором тайме.

Отмечается, что состояние здоровья полузащитника будет повторно оценено в ближайшие дни.

В сезоне-2025/26 Мхитарян провел за «Интер» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Он выступает за черно-синих с 2022 года.

«Интер» с 68 очками после 29 игр возглавляет турнирную таблицу Серии А. Ближайший матч команда проведет 22 марта против «Фиорентины».

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Генрих Мхитарян
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ФК Интер (Интернационале)
Серия А
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4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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