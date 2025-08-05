Полузащитник «Интера» Фраттези приступает к тренировкам

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези впервые после перенесенной в июле операции в брюшной полости приступит к индивидуальным тренировкам, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 25-летний итальянец прибыл в тренировочный центр клуба для занятий в тренажерном зале, а 5 июля он приступит к выполнению программы индивидуальных тренировок.

«Интер» также рассматривает возможность продления контракта с футболистом — действующее соглашение рассчитано до лета 2028 года.

В сезоне-2024/25 Фраттези в 47 матчах во всех турнирах забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.