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Полузащитник «Фиорентины» перешел в СПАЛ

12:38
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Полузащитник «Фиорентины» Бриан Дабо перешел в СПАЛ. Стороны договорились об аренде 27-летнего игрока сборной Буркина-Фасо до конца сезона с опцией последующего выкупа, сообщает официальный сайт клуба.

Дабо перешел в «Фиорентину» из «Сент-Этьена» в 2018 году за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне он не провел ни одного матча за «фиалок».

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