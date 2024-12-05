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Сегодня, 17:07

Полузащитник «Фиорентины» Бове согласился на установку дефибриллятора

Диана Андрющенко
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Эдоардо Бове.
Фото Global Look Press

Полузащитнику «Фиорентины» Эдоардо Бове установят дефибриллятор.

Как передает Lettera 43 со ссылкой на Repubblica, футболист дал согласие на имплантацию дефибриллятора и уже сегодня или завтра Бове перенесет операцию.

Регламент проведения чемпионата Италии не позволяет футболисту выступать на соревнованиях, пока с момента имплантации прошло менее шести месяцев.

1 декабря Бове потерял сознание в первом тайме матча 14-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» принимала «Интер». 22-летнему футболисту стало плохо на 17-й минуте игры, и он рухнул на газон. Врачи пытались реанимировать игрока на поле, а позже его увезли на машине скорой помощи. В больнице Бове пришел в сознание. По информации зарубежных СМИ, полузащитник перенес остановку сердца и эпилептический припадок.

Игрока &laquo;Фиорентины&raquo; Эдоардо Бове уносят с&nbsp;поля на&nbsp;носилках после сердечного приступа. Кошмар в серии А: хавбек «Фиорентины» потерял сознание в матче с «Интером». Игра перенесена

«Фиорентина» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянского первенства, набрав 28 очков после 13 туров.

Источник: Lettera 43
Футбол
ФК Фиорентина
Эдоардо Бове
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 Интер 13 8 4 1 31-14 28
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6
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