Полузащитник «Фиорентины» Бове согласился на установку дефибриллятора

Полузащитнику «Фиорентины» Эдоардо Бове установят дефибриллятор.

Как передает Lettera 43 со ссылкой на Repubblica, футболист дал согласие на имплантацию дефибриллятора и уже сегодня или завтра Бове перенесет операцию.

Регламент проведения чемпионата Италии не позволяет футболисту выступать на соревнованиях, пока с момента имплантации прошло менее шести месяцев.

1 декабря Бове потерял сознание в первом тайме матча 14-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» принимала «Интер». 22-летнему футболисту стало плохо на 17-й минуте игры, и он рухнул на газон. Врачи пытались реанимировать игрока на поле, а позже его увезли на машине скорой помощи. В больнице Бове пришел в сознание. По информации зарубежных СМИ, полузащитник перенес остановку сердца и эпилептический припадок.

«Фиорентина» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянского первенства, набрав 28 очков после 13 туров.