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Полузащитник «Дженоа» Малиновский получил перелом ноги при попытке выбить мяч

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Руслан Малиновский на носилках.
Фото Global Look Press
Момент травмы Руслана Малиновского.
Фото Global Look Press
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Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский сломал ногу и получил вывих сустава, пытаясь ударить по мячу в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Венецией» (0:2).

Игрок пытался вынести мяч со своей половины поля, после чего упал и закричал от боли с неестественно вывернутой ногой. При этом никто из футболистов соперника не атаковал его.

«Руслан Малиновский, получивший травму правой лодыжки во время сегодняшнего матча, сообщил о вывихе сустава и переломе малоберцовой кости. Игроку предстоит операция. Мы ждем вас в ближайшее время, Руслан!», — сообщил «Дженоа» в клубных соцсетях.

Украинец перенесет операцию в воскресенье, 22 сентября.

31-летний Малиновский выступает за «Дженоа» с зимы 2024 года, вторую половину сезона-2023/24 полузащитник провел на правах аренды из «Марселя». Летом генуэзский клуб выкупил его контракт. Футболист также известен по выступлениям за «Аталанту», где играл вместе с россиянином Алексеем Миранчуком.

Источник: X
Руслан Малиновский
ФК Дженоа
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