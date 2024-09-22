Полузащитник «Дженоа» Малиновский получил перелом ноги при попытке выбить мяч
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский сломал ногу и получил вывих сустава, пытаясь ударить по мячу в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Венецией» (0:2).
Игрок пытался вынести мяч со своей половины поля, после чего упал и закричал от боли с неестественно вывернутой ногой. При этом никто из футболистов соперника не атаковал его.
«Руслан Малиновский, получивший травму правой лодыжки во время сегодняшнего матча, сообщил о вывихе сустава и переломе малоберцовой кости. Игроку предстоит операция. Мы ждем вас в ближайшее время, Руслан!», — сообщил «Дженоа» в клубных соцсетях.
Украинец перенесет операцию в воскресенье, 22 сентября.
31-летний Малиновский выступает за «Дженоа» с зимы 2024 года, вторую половину сезона-2023/24 полузащитник провел на правах аренды из «Марселя». Летом генуэзский клуб выкупил его контракт. Футболист также известен по выступлениям за «Аталанту», где играл вместе с россиянином Алексеем Миранчуком.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
2
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|
3
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|6-0
|9
|
4
|Эмполи
|5
|2
|3
|0
|5-2
|9
|
5
|Интер
|4
|2
|2
|0
|9-3
|8
|
6
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|
7
|Лацио
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|
8
|Верона
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-8
|6
|
10
|Парма
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|
11
|Лечче
|5
|1
|2
|2
|3-8
|5
|
12
|Дженоа
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
13
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|
14
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|3-8
|4
|
15
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5-6
|3
|
16
|Монца
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
17
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
18
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4-7
|3
|
19
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3-7
|2
|
20
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-8
|2
|20.09
|19:30
|
Кальяри – Эмполи
|0 : 2
|20.09
|21:45
|
Верона – Торино
|- : -
|21.09
|16:00
|
Венеция – Дженоа
|2 : 0
|21.09
|19:00
|
Ювентус – Наполи
|0 : 0
|21.09
|21:45
|
Лечче – Парма
|2 : 2
|22.09
|13:30
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монца – Болонья
|- : -
|22.09
|19:00
|
Рома – Удинезе
|- : -
|22.09
|21:45
|
Интер – Милан
|- : -
|23.09
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|4
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|П
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|4
|1
|1
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Маттео Канчельери
Парма
|5
|1
|0