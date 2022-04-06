Полузащитник Чалханоглу прокомментировал свое будущее в «Интере»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился мнением по поводу своего будущего в миланском клубе.

«Будущее? Сейчас я расслаблен. Я просто хочу выиграть скудетто с «Интером»», — рассказал футболист после матча с «Ювентусом» в серии А.

В этом сезоне 28-летний хавбек провел 27 матчей в серии А, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2024 года.