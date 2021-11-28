Полузащитник «Болоньи» Барроу: «Расизм никогда не исчезнет. Он вызван невежеством»
Полузащитник «Болоньи» Муса Барроу ответил на вопрос, что будет, если он подвергнется расизму.
«Такое всегда может произойти, — приводит слова Барроу La Repubblica. — Обычно оскорбляют, когда ты забиваешь мяч, или когда соперник тебе уступает. Расизм никогда не исчезнет. Он вызван невежеством. Если человек никогда не путешествует, всегда находится в одном окружении, он неизбежно станет расистом».
В нынешнем сезоне 23-летний гамбиец забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bologna.repubblica.it/sport/2021/11/27/news/tutto_barrow_dalla_mecca_a_bombocrep_alla_playstation_sono_ancora_piu_forte_-328009053/
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