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Полузащитник «Болоньи» Барроу: «Расизм никогда не исчезнет. Он вызван невежеством»

10:30
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Полузащитник «Болоньи» Муса Барроу ответил на вопрос, что будет, если он подвергнется расизму.

«Такое всегда может произойти, — приводит слова Барроу La Repubblica. — Обычно оскорбляют, когда ты забиваешь мяч, или когда соперник тебе уступает. Расизм никогда не исчезнет. Он вызван невежеством. Если человек никогда не путешествует, всегда находится в одном окружении, он неизбежно станет расистом».

В нынешнем сезоне 23-летний гамбиец забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://bologna.repubblica.it/sport/2021/11/27/news/tutto_barrow_dalla_mecca_a_bombocrep_alla_playstation_sono_ancora_piu_forte_-328009053/

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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