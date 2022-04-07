«Наполи» готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия решил перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 21-летнему грузину нравится Италия.

Отмечается, что неаполитанский клуб готов заплатить за полузащитника восемь миллионов евро. При этом почти все детали сделки согласованы.

Ранее сообщалось, что «Наполи» и Кварацхелия согласовали условия личного контракта до 2027 года с зарплатой 1,1 млн евро в год.

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».