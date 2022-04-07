«Наполи» готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро
Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия решил перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, 21-летнему грузину нравится Италия.
Отмечается, что неаполитанский клуб готов заплатить за полузащитника восемь миллионов евро. При этом почти все детали сделки согласованы.
Ранее сообщалось, что «Наполи» и Кварацхелия согласовали условия личного контракта до 2027 года с зарплатой 1,1 млн евро в год.
Напомним, что Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».
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|29
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