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Сегодня, 13:45

«Наполи» готов заплатить за Кварацхелию восемь миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия решил перейти в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 21-летнему грузину нравится Италия.

Отмечается, что неаполитанский клуб готов заплатить за полузащитника восемь миллионов евро. При этом почти все детали сделки согласованы.

Ранее сообщалось, что «Наполи» и Кварацхелия согласовали условия личного контракта до 2027 года с зарплатой 1,1 млн евро в год.

Напомним, что Кварацхелия перешел в «Динамо» после расторжения соглашения с «Рубином».

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/talent-scout/2022/04/06-91622925/kvaratskhelia_ha_scelto_il_napoli
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3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
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 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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Интер – Верона
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Кальяри – Ювентус
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Венеция – Удинезе
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Верона

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