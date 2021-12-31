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Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер подписал новый контракт с клубом

07:49
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Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер заключил новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения швейцарца — до лета 2024 года. Всего 29-летний Фройлер провел за команду 237 матчей, забил 21 гол и отдал 18 голевых передач.

Фройлер выступает за «Аталанту» с 2016 года. В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей, в которых забил один гол. Предыдущее соглашение с клубом было рассчитано до лета 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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