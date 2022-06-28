Полузащитник «Аталанты» Пессина близок к тому, чтобы перейти в «Монцу» и стать капитаном команды
«Монца» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Аталанты» Маттео Пессины, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, вчера генеральный директор «бьянкоросси» Андреа Галлиани провел встречу с агентом футболиста, на которой стороны продвинулись в обсуждении сделки. Сообщается, что Галлиани видит в 25-летнем итальянце нового капитана «Монцы».
В сезоне-2021/22 Пессина забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
По итогам прошедшего сезона «Монца» впервые в истории вышла в серию А.
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15
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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|0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
|- : -
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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