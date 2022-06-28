Полузащитник «Аталанты» Пессина близок к тому, чтобы перейти в «Монцу» и стать капитаном команды

«Монца» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Аталанты» Маттео Пессины, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, вчера генеральный директор «бьянкоросси» Андреа Галлиани провел встречу с агентом футболиста, на которой стороны продвинулись в обсуждении сделки. Сообщается, что Галлиани видит в 25-летнем итальянце нового капитана «Монцы».

В сезоне-2021/22 Пессина забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона «Монца» впервые в истории вышла в серию А.