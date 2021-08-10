Полузащитник «Аталанты» Малиновский приступил к тренировкам в общей группе после операции
11:15
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вернулся к тренировкам с командой в общей группе, информирует официальный сайт клуба. В июле футболист перенес операцию по удалению грыжи.
Полузащитник сборной Украины сыграл во всех матчах Евро-2020 в составе национальной команды, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце.
Старт нового сезона серии A назначен на 22 августа. Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский сыграл в 43 матчах «Аталанты» во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 12 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.atalanta.it/news/qui-zingonia-notiziario-del-9-8/
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