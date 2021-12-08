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Полузащитник «Аталанты» Гозенс отправился на лечение в Германию

18:11
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Полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс отправился на лечение в Германию, сообщает Football Italia. Футболист не играет с октября из-за травмы подколенного сухожилия.

Недавно немец приблизился к возвращению в строй, но у него случился рецидив травмы. Ожидается, что он пропустит еще минимум один месяц.

В текущем сезоне 27-летний хавбек успел сыграть 8 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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