Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Полузащитник «Аталанты» де Рон: «Состояние нашего здоровья проверяют каждый день»

10:59
Теги:

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон рассказал, как клуб следит за состоянием здоровья игроков в связи со вспышкой коронавируса Италии.

— Когда мы появляемся в клубе, всем измеряют температуру, — сказал голландец в интервью NOS Sport. — Всех проверяют каждый день. Нас спрашивают, как мы себя чувствуем. На данный момент я не заражен (коронавирусом — Прим. «СЭ»).

Ранее из-за коронавируса чемпионат Италии был приостановлен на неопределенный срок.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир