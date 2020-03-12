Полузащитник «Аталанты» де Рон: «Состояние нашего здоровья проверяют каждый день»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон рассказал, как клуб следит за состоянием здоровья игроков в связи со вспышкой коронавируса Италии.

— Когда мы появляемся в клубе, всем измеряют температуру, — сказал голландец в интервью NOS Sport. — Всех проверяют каждый день. Нас спрашивают, как мы себя чувствуем. На данный момент я не заражен (коронавирусом — Прим. «СЭ»).

Ранее из-за коронавируса чемпионат Италии был приостановлен на неопределенный срок.