Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо может перейти в «Лацио»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо может перейти в чемпионат Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лондонцы готовы продать 31-летнего игрока, если он попросит об этом. В Жоржиньо заинтересован «Лацио» Маурицио Сарри. Тренер и футболист хорошо знакомы по работе в «Наполи».

Информируется, что для римлян проблемой может стать высокая зарплата игрока — 6,5 миллионов евро в год. Однако «Лацио» может решить этот вопрос, предложив футболисту более длинный контракт с меньшей зарплатой.

Жоржиньо перешел в «Арсенал» из «Челси» в зимнее трансферное окно за 12 миллионов евро. Он за канониров в сезоне-2022/23 провел 16 матчей и отдал 1 голевой пас. Контракт рассчитан до лета 2024 года.