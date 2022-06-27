Политано настаивает на уходе из «Наполи»
Нападающий «Наполи» Маттео Политано хочет покинуть команду в это трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
28-летний итальянец провел очередные переговоры с руководством клуба, где вновь настоял на своем трансфере.
Ранее сообщалось, что купить форварда была готова испанская «Валенсия».
В сезоне-2021/22 Политано забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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