Политано настаивает на уходе из «Наполи»

Нападающий «Наполи» Маттео Политано хочет покинуть команду в это трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

28-летний итальянец провел очередные переговоры с руководством клуба, где вновь настоял на своем трансфере.

Ранее сообщалось, что купить форварда была готова испанская «Валенсия».

В сезоне-2021/22 Политано забил 5 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро.