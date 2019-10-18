Полиция арестовала фаната «Наполи», убившего человека перед матчем

Итальянская полиция арестовала фаната «Наполи», который убил человека перед матчем, сообщает Sport. Им оказался 39-летний Фабио Мандука, который ранее был судимым за мошенничество, продажу поддельных товаров и хищения. Теперь ему грозит новый тюремный срок.

Сообщается, что перед прошлогодним матчем чемпионата Италии «Интер» — «Наполи» Мандука на полной скорости сбил на своем «Рено» болельщика Даниэле Белардинелли, после чего скрылся с места преступления.