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Новости   //    Футбол   //    Италия

Полиция арестовала фаната «Наполи», убившего человека перед матчем

18:53

Итальянская полиция арестовала фаната «Наполи», который убил человека перед матчем, сообщает Sport. Им оказался 39-летний Фабио Мандука, который ранее был судимым за мошенничество, продажу поддельных товаров и хищения. Теперь ему грозит новый тюремный срок.

Сообщается, что перед прошлогодним матчем чемпионата Италии «Интер» — «Наполи» Мандука на полной скорости сбил на своем «Рено» болельщика Даниэле Белардинелли, после чего скрылся с места преступления.

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