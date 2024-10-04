Погба — о сокращении дисквалификации за допинг: «Наконец-то этот ужас закончился»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении своей дисквалификации за применение допинга.

29 февраля Погба отстранили на четыре года после проваленного допинг-теста. В его организме обнаружили повышенное содержание тестостерона. В конце сентября сообщалось, что «Ювентус» намерен расторгнуть контракт с футболистом.

CAS сократил срок дисквалификации француза до 18 месяцев.

«Наконец-то этот кошмар закончился. После решения CAS могу с нетерпением ждать того дня, когда снова буду следовать за своей мечтой.

Это был очень тяжелый период в моей жизни, потому что все, ради чего я так усердно работал, было отложено. Еще раз спасибо за вашу любовь и поддержку. Мне просто не терпится вернуться на поле», — приводит слова Погба журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2022 года. Ранее он уже выступал за туринцев с 2012 по 2016 год, но потом перешел в «Манчестер Юнайтед» (2016-2022). Контракт француза с итальянской командой рассчитан до лета 2026-го.