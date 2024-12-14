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Сегодня, 05:24

Погба намекнул, что нашел себе новый клуб

Евгений Козинов
Корреспондент
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Поль Погба.
Фото AFP

Экс-полузащитник «Ювентуса» Поль Погба опубликовал в своей социальной сети загадочное сообщение. В пятницу вечером француз разместил три смайлика: песочные часы, застегнутый рот на молнию и подмигивающий глаз, высунувший язык, без каких-либо других объяснений.

По мнению RMC, это знак будущего объявления о новом клубе. В конце ноября к Погба обратился полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо и пригласил Поля в провансальский клуб.

Фото соцсети

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В октябре стало известно, что срок дисквалификации француза сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте следующего года.

1 декабря 31-летний француз стал свободным агентом, так как стороны достигли взаимного соглашения о расторжении контракта.

Поль Погба. «Ювентус» попрощался с отбывающим дисквалификацию Погба. Какой клуб теперь возьмет его?
Поль Погба
Футбол
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2
 Наполи 15 10 2 3 21-10 32
3
 Фиорентина 14 9 4 1 28-10 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 15 6 9 0 24-10 27
7
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
8
 Болонья 14 5 7 2 20-18 22
9
 Удинезе 15 6 2 7 18-22 20
10
 Торино 16 5 4 7 17-20 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 15 4 4 7 18-21 16
13
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
14
 Парма 15 3 6 6 21-25 15
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