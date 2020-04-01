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«Пока не знаю, чего хочу». Ибрагимович — о возможном завершении карьеры

22:43
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своих дальнейших планах. Ранее сообщалось, что он может покинуть клуб и завершить карьеру.

— Давайте посмотрим, — цитирует шведа Dagbladaet. — Я пока не знаю, чего хочу, каждый день что-то новое происходит. Кто мог предвидеть коронавирус? Живи и радуйся жизни. У меня есть семья, за которой нужно ухаживать, у них все хорошо.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «россонери» в чемпионате Италии восемь матчей, забил три мяча.

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