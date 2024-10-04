Погба сократили срок дисквалификации до 18 месяцев

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации французскому полузащитнику Полю Погба с 4 лет до 18 месяцев, сообщает Daily Mail.

Таким образом, 31-летний француз сможет вернуться на поле в марте 2025 года.

29 февраля Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме было обнаружено повышенное содержание тестостерона. В конце сентября сообщалось, что «Ювентус» намерен расторгнуть контракт с футболистом.

Погба стал игроком «Ювентуса» летом 2022 года. Ранее он уже выступал за туринцев с 2012 по 2016 год, но потом перешел в «Манчестер Юнайтед» (2016-2022). Контракт француза с итальянской командой рассчитан до лета 2026-го.