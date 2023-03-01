Погба — о первом матче за «Ювентус» после возвращения из «МЮ»: «Все улыбаются сегодня вечером»
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба поделился эмоциями от победы над «Торино» (4:2) в матче 24-го тура серии А.
«Все улыбаются сегодня вечером, так счастлив вернуться. Спасибо за теплый прием», — написал Погба в Twitter.
29-летний француз на 69-й минуте встречи вышел на поле. Это была его первая игра за «Ювентус» после возвращения из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.
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|27
|
15
|Лечче
|24
|6
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|
16
|Салернитана
|24
|6
|6
|12
|28-44
|24
|
17
|Специя
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|4
|8
|12
|21-41
|20
|
18
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|20-37
|17
|
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|25.02
|20:00
|
Эмполи – Наполи
|0 : 2
|25.02
|22:45
|
Лечче – Сассуоло
|0 : 1
|26.02
|14:30
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|26.02
|17:00
|
Салернитана – Монца
|3 : 0
|26.02
|20:00
|
Удинезе – Специя
|2 : 2
|26.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|2 : 0
|27.02
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|0 : 3
|27.02
|22:45
|
Лацио – Сампдория
|1 : 0
|28.02
|20:30
|
Кремонезе – Рома
|2 : 1
|28.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|4 : 2
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