Погба — о первом матче за «Ювентус» после возвращения из «МЮ»: «Все улыбаются сегодня вечером»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба поделился эмоциями от победы над «Торино» (4:2) в матче 24-го тура серии А.

«Все улыбаются сегодня вечером, так счастлив вернуться. Спасибо за теплый прием», — написал Погба в Twitter.

29-летний француз на 69-й минуте встречи вышел на поле. Это была его первая игра за «Ювентус» после возвращения из «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.