Погба провел выходные в Саудовской Аравии

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провел выходные в Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом 30-летнему французу задали вопрос о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии. «Не знаю. «Аль-Иттихад» или «Аль-Ахли»? Посмотрим», — ответил Погба.

Ранее сообщалось, что Погба может покинуть «Ювентус». Туринский клуб недоволен частыми травмами француза.

В сезоне-2022/23 Погба сыграл всего в 10 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.