Погба провел выходные в Саудовской Аравии
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба провел выходные в Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо.
При этом 30-летнему французу задали вопрос о возможном переходе в клуб из Саудовской Аравии. «Не знаю. «Аль-Иттихад» или «Аль-Ахли»? Посмотрим», — ответил Погба.
Ранее сообщалось, что Погба может покинуть «Ювентус». Туринский клуб недоволен частыми травмами француза.
В сезоне-2022/23 Погба сыграл всего в 10 матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.
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15
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16
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17
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18
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19
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Рома – Салернитана
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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