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Погба прилетит в Турин в субботу для подписания контракта с «Ювентусом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Поль Погба.
Фото Getty Images

Полузащитник Поль Погба прилетит в Турин в эти выходные, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в субботу, 9 июля 29-летний француз подпишет контракт с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что футболист заключит соглашение с клубом на 4 года.

В данный момент Погба является свободным агентом, его предыдущей командой был «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за «красных дьяволов».

Поль Погба
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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