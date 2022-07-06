Погба прилетит в Турин в субботу для подписания контракта с «Ювентусом»
Полузащитник Поль Погба прилетит в Турин в эти выходные, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в субботу, 9 июля 29-летний француз подпишет контракт с «Ювентусом».
Ранее сообщалось, что футболист заключит соглашение с клубом на 4 года.
В данный момент Погба является свободным агентом, его предыдущей командой был «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за «красных дьяволов».
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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