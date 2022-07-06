Погба прилетит в Турин в субботу для подписания контракта с «Ювентусом»

Полузащитник Поль Погба прилетит в Турин в эти выходные, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в субботу, 9 июля 29-летний француз подпишет контракт с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что футболист заключит соглашение с клубом на 4 года.

В данный момент Погба является свободным агентом, его предыдущей командой был «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне игрок забил 1 гол и сделал 9 результативных передач в 26 матчах за «красных дьяволов».