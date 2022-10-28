Погба не сможет выступать за «Ювентус» до Чемпионата мира в Катаре

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник команды Поль Погба не выйдет на поле в трех следующих матчах за итальянский клуб. Французский футболист не будет играть до Чемпионата мира в Катаре.

Летом 2022 года 29-летний полузащитник получил повреждение мениска на тренировке. После этого он не играл за «Ювентус» в официальных матчах. В сентябре Погба успешно перенес операцию и на данный момент восстанавливается.

Француз перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» на правах свободного агента этим летом.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует 18 ноября и завершится 20 декабря.