Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:13

Погба не сможет выступать за «Ювентус» до Чемпионата мира в Катаре

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что полузащитник команды Поль Погба не выйдет на поле в трех следующих матчах за итальянский клуб. Французский футболист не будет играть до Чемпионата мира в Катаре.

Летом 2022 года 29-летний полузащитник получил повреждение мениска на тренировке. После этого он не играл за «Ювентус» в официальных матчах. В сентябре Погба успешно перенес операцию и на данный момент восстанавливается.

Француз перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» на правах свободного агента этим летом.

Чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре стартует 18 ноября и завершится 20 декабря.

Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
Частичная мобилизация в России завершилась. Главное
Глава МИД Украины удивился проблемам неспособных жить без газа европейцев
Бойцы ММА избили мобилизованных в подмосковном ТЦ
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» может пригласить Конте на пост главного тренера
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 - : -
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 - : -
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 - : -
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 - : -
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 - : -
30.10 22:45
Торино – Милан
 - : -
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 10 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости