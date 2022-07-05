Погба на этой неделе пройдет медосбледование и подпишет контракт с «Ювентусом»

Полузащитник Поль Погба на этой неделе должен подписать контракт с «Ювентусом». 29-летний француз пройдет медобследование, после чего о сделке будет объявлено официально.

Погба уже выступал за «Ювентус» с августа 2012 по август 2016 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». Француз покидает английский клуб в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что 29-летний француз подпишет контракт на четыре года. Его зарплата составит 8 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

В прошедшем сезоне Погба забил за «МЮ» 1 мяч и отдал 9 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.