Погба может вернуться в общую группу «Ювентуса» на следующей неделе
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может вернуться в общую группу команды.
По данным L'Equipe, хавбек завершает восстановление после травмы мениска и, вероятно, возобновит тренировки в общей группе уже на следующей неделе. Он занимается по индивидуальной программе и выполняет беговые упражнения без болевых ощущений.
Отмечается, что на поле 29-летний футболист может вернуться в начале ноября или в конце октября. В связи с этим он сохраняет шансы попасть в заявку сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.
Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года. Он пока не сыграл за команду ни одного матча.
Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Погба должен успеть набрать форму, чтобы попасть в заявку команды на ЧМ-2022.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
2
|Наполи
|9
|7
|2
|0
|22-7
|23
|
3
|Милан
|9
|6
|2
|1
|18-9
|20
|
4
|Лацио
|9
|6
|2
|1
|21-5
|20
|
5
|Удинезе
|9
|6
|2
|1
|19-10
|20
|
6
|Рома
|9
|6
|1
|2
|12-9
|19
|
7
|Ювентус
|10
|4
|4
|2
|13-7
|16
|
8
|Интер
|9
|5
|0
|4
|16-14
|15
|
9
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
10
|Эмполи
|10
|2
|5
|3
|9-11
|11
|
11
|Торино
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|
12
|Салернитана
|9
|2
|4
|3
|12-14
|10
|
13
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|
14
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
15
|Специя
|9
|2
|2
|5
|7-17
|8
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|9
|1
|4
|4
|8-14
|7
|
18
|Верона
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
19
|Кремонезе
|9
|0
|3
|6
|7-19
|3
|
20
|Сампдория
|9
|0
|3
|6
|5-17
|3
|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|- : -
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|- : -
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|- : -
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|- : -
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|7
|1
|2