Подруга Роналду показала тренировку в присутствии дочери. Очень мило

Джорджина Родригес, подруга форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала видео с тренировки. Вместе с ней на ролике присутствовала и дочка Алана.

Роналду и Родригес имеют общую дочь, которая родилась в 2017 году. Также у футболиста есть три ребенка от суррогатных матерей.

Сезон-2019/20 в Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Италии 197 675 случая коронавируса — третий показатель в мире. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Италии составляет 26 644 человека, выздоровевших — 64 928.