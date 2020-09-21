«Под бдительным оком Миранчука». В «Аталанте» пошутили о фотографии россиянина

Пресс-служба «Аталанты» опубликовала в Instagram фото российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Делая заметки. Под бдительным оком Алексея Миранчука», — говорится в сообщении. На фото россиянин наблюдает за тренировкой.

24-летний Алексей Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» 30 августа 2020 года. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. Пока команда не провела ни одного официального матча в текущем сезоне.