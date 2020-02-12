Почта Италии обиделась на комментарий Сарри и опубликовала ответ

Почта Италии в своем Twitter отреагировала на высказывание главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри.

Ранее тренер сказал: «Если бы я хотел избежать напряжения и непростых тестов, то работал бы на почте»

Gli esami — contrariamente a quanto sostiene #Sarri — alle #Poste ci sono eccome. pic.twitter.com/LE8SUFo2bL — Poste Italiane (@PosteNews) February 12, 2020

— Почта Италии предлагает синьору Сарри потратить несколько минут своего драгоценного времени, чтобы узнать, что мы — самая большая компания в стране, которую молодые выпускники выбирают как одну из наиболее привлекательных компаний для работы, что она признана в числе топ-500 компаний мира по качеству рабочего процесса, а также что у нее одни из лучших показателей на фондовом рынке в 2019 году и третье место в мире среди итальянских компаний по имиджу и репутации, — говорится в заявлении Почты Италии в Twitter. — Поэтому тесты, вопреки словам синьора Сарри, необходимы для персонала Почты Италии, так как компания несет ответственность перед жителями, перед компаниями и государственными администрациями. Мы приглашаем его лично посмотреть нашу ежедневную работу в одном из 15 тысяч офисов.