Платини выразил соболезнования в связи со смертью Паоло Росси

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини прокомментировал смерть чемпиона мира Паоло Росси. Легендарный форвард сборной Италии умер сегодня, 10 декабря, в возрасте 64 лет.

— Мишель Идальго, Роберт Хербин, Марадона, теперь Паоло Росси. 2020-й год, хватит, — цитирует L'Equipe Платини. — Паоло был отличным футболистом и человеком, все помнят его на чемпионате мира 1982-го года. Мы играли вместе три сезона в «Ювентусе», с 1982 по 1985 год, и выиграли все.



В 1982 году на победном чемпионате мира Росси стал лучшим бомбардиром. На групповой стадии он оформил хет-трик в игре с Бразилией (3:2), а в финале — забил один гол в ворота ФРГ (3:1).

Также в 1982 году Росси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком ЧМ-1982. Итальянец входит в список ФИФА 100 и список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.